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Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul’da bulunan Ortaköy Sahili’nde dikkat çeken kalabalık

Son dakika haberine göre… 'da hafta sonu kısıtlamalarına rağmen 'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Kimisi markete çıktığını, kimisi ise köpeğini gezdirmek için sahile geldiğini söyledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul’da bulunan Ortaköy Sahili’nde dikkat çeken kalabalık

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ağmen 'ndeki kalabalık dikkat çekti. Kumpirciler sokağında turistler ve bazı Türk vatandaşları kumpir yerken, güzel havayı fırsat bilenler sahilde bol bol fotoğraf çekildi. Kimisi markete çıktığını, kimisi ise köpeğini gezdirmek için sahile geldiğini belirtti.

"KAYINVALİDEMİ GEZDİRİYORUM"

Kayınvalidesi ile Ortaköy Sahili'nde dolaşan , "Hava almaya çıktık ne yapalım. Güneşi görünce duramadık. Kayınvalidem yanımda. Onu gezdireyim dedim. Yasaklar korkutuyor tabi ama 17.00'ye kadar çıkabiliyoruz. Yakınım zaten hemen yan tarafta oturuyorum" dedi.

"KÖPEK GEZDİRİYORUZ"

Eşi ve çocuğuyla köpek gezdirmek için sahile gelen , "Duramadık evde. Karlı da bir hafta oldu ama genellikle kısıtlamalar bir sıktığı için herkes aynı durumda. Biz markete diye değil çocuk gezdiren ve köpek gezdirenler olarak çıktık. Yasaklar korkutuyor ben de Kovid geçirdim. Ama evlerde de durulmuyor. Mecbur çıkıyoruz. Bütün hafta olunca hafta sonu hava almak istiyor insan" diye konuştu.

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