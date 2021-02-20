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El frenini çekmeyi unutan şoför kamyonetin altında kalarak can verdi

’de nakliyat çalışanı el frenini çekmeyi unuttuğu yük kamyonetinin altında kalarak can verdi. Yaşananlar anbean kameralara yansıdı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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'in bölgesindeki kentinde el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetinin altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Bakliyat taşıyan sürücünün kullandığı kamyonet park halindeyken, bir anda hareket etmeye başladı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, aracının hareket ettiğini fark eden sürücü, kamyonetin önüne geçtiği görüldü.

Aracına müdahale etmeye çalışan kişi, hareket eden kamyonetin altında kaldı.

Kamyonun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

El frenini çekmeyi unutan şoför kamyonetin altında kalarak can verdi EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTAN ŞOFÖR KAMYONETİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

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