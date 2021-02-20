Batman'ın Gerçüş ilçesi koronavirüsten temizlendi! Son bir aydır vakaya rastlanmadı
Batman’ın 4 bin 300 nüfuslu Gercüş ilçesinde alınan koronavirüs tedbirleri sonrasında ilçede son bir aydır koronavirüs vakasına rastlanmadığı tespit edildi.
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TEDBİRLERLE VAKA SAYISI SIFIRA DÜŞTÜ
Batman'ın 4 bin 300 nüfuslu ilçesinde son bir aydır korona virüse rastlanmadı. İlçe sakinlerinden İsmail Demir, kentlerinde son bir aydır virüse rastlanmadığını söyledi. Demir, ''Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısı sıfıra düştü.'' dedi.