Batman'ın Gerçüş ilçesi koronavirüsten temizlendi! Son bir aydır vakaya rastlanmadı

TEDBİRLERLE VAKA SAYISI SIFIRA DÜŞTÜ

Batman'ın 4 bin 300 nüfuslu ilçesinde son bir aydır korona virüse rastlanmadı. İlçe sakinlerinden İsmail Demir, kentlerinde son bir aydır virüse rastlanmadığını söyledi. Demir, ''Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısı sıfıra düştü.'' dedi.