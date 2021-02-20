20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Batman'ın Gerçüş ilçesi koronavirüsten temizlendi! Son bir aydır vakaya rastlanmadı

Batman'ın Gerçüş ilçesi koronavirüsten temizlendi! Son bir aydır vakaya rastlanmadı

’ın 4 bin 300 nüfuslu ilçesinde alınan tedbirleri sonrasında ilçede son bir aydır koronavirüs vakasına rastlanmadığı tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
ABONE OL
Batman'ın Gerçüş ilçesi koronavirüsten temizlendi! Son bir aydır vakaya rastlanmadı

'ın ilçesinde alınan tedbirler sonucu son bir aydır kentte korona virüs vakasına rastlanmadı.

TEDBİRLERLE VAKA SAYISI SIFIRA DÜŞTÜ

Batman'ın 4 bin 300 nüfuslu ilçesinde son bir aydır korona virüse rastlanmadı. İlçe sakinlerinden İsmail Demir, kentlerinde son bir aydır virüse rastlanmadığını söyledi. Demir, ''Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısı sıfıra düştü.'' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA