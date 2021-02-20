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Kocaeli’de 20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı

Kartepe Kayak Merkezi’nde yaklaşık 20 metre yükseklikten karların üzerine düşüp, mahsur kalan 23 yaşındaki uyruklu A.A., Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Kocaeli’de 20 metre yükseklikten düşen turisti jandarma kurtardı

ilçesinde bir otelde kaldığı öğrenilen uyruklu A.A., kayak yapmak için dün öğle saatlerinde bir arkadaşıyla 'ne gitti.

A.A, kayak yaptığı sırada pistten çıkıp yaklaşık 20 metre yükseklikten karla kaplı ormanlık alana düşüp, mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen, Kurtarma Timi, kar motorlarıyla bölgeye giderek, A.A.'yı kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan A.A., oteline döndü.

Olay yerinde çekilen bir kare

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