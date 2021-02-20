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Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla ve Antalya'da da hissedildi | Son depremler 2021

Son dakika haberi... 'de 'nın ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 19,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem Muğla, Marmaris,Fethiye ve Antalya’da hissedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla ve Antalya'da da hissedildi | Son depremler 2021

SON DAKİKA HABERİ | Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz - Muğla açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada " Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20.00'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ VE BOĞAZİÇİ'NDEN SON DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 20.00'de 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi.

Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. Son dakika deprem haberinin detayları…

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