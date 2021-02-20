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Son kullanma tarihi geçmiş tavukları satacaklardı! 4 ton 720 kilo ürün imha edildi

'te gıda denetimi yapan ekipler bir işletmede bulunan son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuğu imha etti. Ayrıca imha işlemiyle birlikte işletmeye 27 bin 306 TL ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Son kullanma tarihi geçmiş tavukları satacaklardı! 4 ton 720 kilo ürün imha edildi

'te gıda denetimi yapan ekiplerin, bir işletmede ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo eti imha edildi. İşletmeye 27 bin 306 TL ceza kesildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada 'na gelen ihbar üzerine ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk etine el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, insan sağlığı için risk teşkil eden ürünlerin ekiplerin nezaretinde imha edildiği ve işletmeye 27 bin 306 TL para cezası kesildiği ifade edildi.

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