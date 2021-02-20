Son kullanma tarihi geçmiş tavukları satacaklardı! 4 ton 720 kilo ürün imha edildi
Siirt'te gıda denetimi yapan ekipler bir işletmede bulunan son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuğu imha etti. Ayrıca imha işlemiyle birlikte işletmeye 27 bin 306 TL ceza kesildi.
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Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada 155 Polis İmdat Hattı'na gelen ihbar üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 720 kilo tavuk etine el konulduğu belirtildi.
Açıklamada, insan sağlığı için risk teşkil eden ürünlerin ekiplerin nezaretinde imha edildiği ve işletmeye 27 bin 306 TL para cezası kesildiği ifade edildi.