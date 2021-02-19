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Kardelen çiçeğini koparmanın cezası 80 bin! Kökünden sökmek ise 241 bin lira

’ta dik yamaçlarda ve uçurum kenarlarında karın erimesinin ardından ortaya çıkan çiçeğini koparanlara 80 bin lira, köklerinden söküp ticaretini yapanlara ise 241 bin 395 lira ceza uygulanıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Kardelen çiçeğini koparmanın cezası 80 bin! Kökünden sökmek ise 241 bin lira

ilçesine bağlı 'nde bulunan yamaçlarda, karların erimesinin ardından çıkan çiçeği, 'nce koruma altına alındı.

Halk arasında baharın gelişini simgelediği bilinen kardelen çiçeğini koparan veya zarar verenlerin tespit edilmesi durumunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulanıyor.

Karların arasından çıkan kardelenler dağlık alanlarda ve yamaçlarda doğaya güzellik katıyor. Şubat- mart aylarında açan kardelen çiçeklerine zarar verildiğinin görülmesi durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne şikayet edilebiliyor.

Koruma altında olduğu için, çiçeği koparan veya zarar verene 80 bin 465 lira para cezası, ticari amaçla kökünden sökerek satışını yapanlara ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor.

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