Kardelen çiçeğini koparmanın cezası 80 bin! Kökünden sökmek ise 241 bin lira

Koruma altında olduğu için, çiçeği koparan veya zarar verene 80 bin 465 lira para cezası, ticari amaçla kökünden sökerek satışını yapanlara ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor.

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