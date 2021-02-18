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Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

'da dün gece saatlerinde ’ndeki mağarada akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 30 yaşındaki öldü, 6 kişi ise yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan (23), (25), (33), (35), (51) ve Mustafa Kama (52) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Mahmut Kama'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

Kavgada kullanılan 2 tabancaya ele koyan güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.

Olay yerinde çekilen kare

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