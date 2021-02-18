Pendik Belediyesi'nin kar küreme ekibinin notu gündem oldu: 'Sizi bulamadık..."

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar karla kaplandı. Pendik Belediyesi kar küreme ekipleri de karla kaplanan yollardaki karları açarak vatandaşın mağdur olmasının önüne geçti. Bir sokak üzerinde gece saatlerinde çalışma yapan ekipler, karşılarından gelen otomobil sürücüsünün yol vermemesi üzerine geri geri gitmek zorunda kaldı. Ekipler o sırada park halinde olan bir aracın aynasına çarparak kırdı. Araçlarından inen kar küreme ekipleri aracın sahibine ulaşmaya çalıştılarsa da başarılı olamadı.

Ekip, bunun üzerine üzerinde "Pendik Belediyesi, kar küreme aracı, aynanızı kırdık, sizi bulamadık" yazan ve telefon numarası eklenen bir kağıdı aracın camına bıraktı. Sabah uyandığında aracının camına bırakılan notu gören Yemliha Yıldırım duygulu anlar yaşadı. Yıldırım, bırakılan notu sosyal medya hesabından paylaşarak Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e ve Pendik Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Yıldırım daha sonra notta yazan numara ile iletişime geçti. Sosyal medyada gündem olan notun ardından Pendik Belediyesi de aracının aynası kırılan vatandaş için yeni bir ayna alarak kendisine teslim etti.