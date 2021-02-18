Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, mahalleli cesedin kime ait olduğunu ve nasıl öldüğünü merak ediyor. Terk edilmiş iş yerine giren çıkan kişilerin belli olmadığını belirten Hatice Bulut, "Dün baktım kalabalık var. Tavan arasında ceset bulunduğunu öğrenince çok şaşırdım. Kimdir nedir çok merak ediyorum. Tavan arasında bulunması, merakımı artırdı. İnşallah kısa süre içinde kimliği ve neden öldüğü ortaya çıkar" dedi.