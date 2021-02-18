Muğla’da doğal yetişen 'ölümsüzlük mantarı' kilosu 5 bin liradan satılıyor

Aktar Veysel Baykara da 'Reishi Mantarı'nın ülkemizde yeni tanınmaya başladığını belirterek, "Bir çok hastalığa iyi geliyor. Seralarda organik olarak yetişirse kilosu 2 ile 3 bin lira arasında değişiyor. Doğada, organik olarak bulunanları ise 3 bin ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor.