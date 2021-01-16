Ölümsüzlük mantarı nedir | Reishi mantarının faydaları nelerdir | Fiyatı dudak uçuklatıyor

'CİDDİ TİCARİ DEĞERİ VAR'

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Reishi mantarının zor yetiştiğini, ancak ciddi ticari değeri olduğunu ifade ederek, "Dünyada üretilebilmiş ve ticari değeri olan mantarlardan biri de Ganoderma lucidum adı verilen mantardır.