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Konya’da temizlik personeli kılığına giren polis firari hükümlüyü hastanede yakaladı

'da gerçekleştirilen operasyon filmleri aratmadı. Temizlik görevlisi gibi giyinen polis, firari hükümlüyü eşini getirdiği hastanede yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 23 yıl hapis cezası nedeniyle 2020 yılının aralık ayından itibaren aranmasının olduğu öğrenildi. K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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'da, temizlik personeli gibi hazırlanan polis, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'yağma' suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.'yi (35), eşi .'yi (31) getirdiği doğum hastanesinde yakaladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'yağma' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K.'nin yakalanması için yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışma sonucu sürekli adres değiştiren Emrah K.'nin Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın ve Doğum Hastanesi'ne eşini muayeneye getireceğini belirledi.

Bunun üzerine hastaneye temizlik görevlisi gibi giyinip, gelen polis, koridorda bir süre bekledikten sonra muayene odasından çıkan Emrah K.'yi gözaltına aldı. Bu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emrah K.'ye yönelik daha önce yapılan iki operasyonda 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildiği, 2 ayrı yağma olayına karıştığı ve hakkında verilen 23 yıl hapis cezası nedeniyle 2020 yılının Aralık ayından itibaren aranmasının olduğu öğrenildi.

Emrah K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Konya’da temizlik personeli kılığına giren polis firari hükümlüyü hastanede yakaladı KONYA’DA TEMİZLİK PERSONELİ KILIĞINA GİREN POLİS FİRARİ HÜKÜMLÜYÜ HASTANEDE YAKALADI

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