İstanbul’da kaza yapan araçta hareketsiz yatan sürücü ekipleri alarma geçirdi

34 BTE 538 plakalı otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra çalışır vaziyette durduğunu fark eden bir kişi, otomobili kontrol etti ve sürücünün otomobil içerisinde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.