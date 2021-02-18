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İstanbul’da kaza yapan araçta hareketsiz yatan sürücü ekipleri alarma geçirdi

'de dün saat 02.15 sıralarında , yan yolda kaza yaparak kaldırıma çıkan otomobilin içinde hareketsiz şekilde yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi. Otomobilde uyuşturucu da ele geçiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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İstanbul’da kaza yapan araçta hareketsiz yatan sürücü ekipleri alarma geçirdi

34 BTE 538 plakalı otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra çalışır vaziyette durduğunu fark eden bir kişi, otomobili kontrol etti ve sürücünün otomobil içerisinde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil içinde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiğini belirledi.

Baygın haldeki sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, otomobil içinde yaptığı incelemede bir kısmı kullanılmış uyuşturucu madde de buldu.

Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinde çekilen bir kare

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