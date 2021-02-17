AKOM'dan İstanbul için son dakika uyarısı! Yarından itibaren etkili olacak I 5 günlük hava durumu

AKOM'un paylaştığı verilere göre İtfaiye ve Park Bahçeler ekipleri tarafından kuvvetli kar yağışı ve rüzgâr nedeniyle 16 çatı uçması, 603 ağaç ve direk devrilmesi, 85 tehlike arz eden parça olayına müdahale edildi. Bu olaylar nedeniyle 126 araç zarar gördü. Eyüpsultan ve Şile ilçelerinde ahırların çatılarının çökmesi nedeniyle 10 hayvan telef olurken, mahsur kalan 30 hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.