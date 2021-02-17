17 Şubat 2021, Çarşamba
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Sokak ortasında öldürmüştü! Katil kardeş tutuklandı

Son dakika haberi... 'da ablası 37 yaşındaki 'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren , çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.02.2021
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Sokak ortasında öldürmüştü! Katil kardeş tutuklandı

Olay, 15 Şubat'ta akşam saatlerinde, Adliyesi karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 'e, arkasından gelen kardeşi , tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Şaylemez, olaydan 3 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan Abdullah Şaylemez'in, 11 Şubat'ta 'dan 'a geldiği, önceki gün de Diyarbakır'a gittiği ortaya çıkmıştı. Gülistan Şaylemez'in 5 Şubat'ta polise verdiği ifadede, akrabaları olan Adil S.'nin kendisini Diyarbakır'da görüp, babası Abdülvehap Şaylemez'i arayarak, "Kızını Diyarbakır'da gördüm. Kötü yola düşmüş" dediği öğrenilmişti. Baba Abdülvehap Şaylemez'in bu telefon konuşmasının ardından oğlu Abdullah'ı arayarak Diyarbakır'a gelmesini istediği ortaya çıkmıştı.

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