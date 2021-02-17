Annesi koronavirüsten öldükten sonra hesabından para çekmiş! 15 yıl hapsi istendi

Kardeşi H.Ö.'den şikayetçi olan Mustafa Öksüz de vefat eden annesinin 2 ayrı banka hesabı olduğunu, bir hesaba emekli dul aylığının yatırıldığını, diğerine ise kirada olan 3 dairenin gelirlerinin yatırıldığını anlatarak, "Ben kamu görevlisi olmam dolayısıyla fırsat buldukça rahmetli annemi ziyaret ederdim. Bir defasında annem bana, 'Evladım, benim paralarım hep bankada birikiyor. Kardeşin bana getirip para vermiyor. Ben öldükten sonra bölüşeceksiniz, benim vasiyetim budur' dedi. Ama annem öldükten sonra bankadaki 2 hesabın da kardeşim tarafından boşaltılmış olduğunu tespit ettik. Annem Covid-19 hastalığı nedeniyle hastaneye yatırıldığı 14 Eylül 2020 günü her iki hesapta bulunan bakiyeler internet bankacılığı kullanılarak kendi hesabına aktarmış. Ayın 14'ündeki hareketinde sonra 24'ünde yatırılan emekli dul maaşını da annem öldükten sonra yine kendi hesabına geçirmiş." dedi.

Mustafa Öksüz

Bu konuda yaptıkları suç duyurusunu savcılığın değerlendirdiğini ve dava açtığını anlatan Mustafa Öksüz, "Kendisi hakkında ceza yargılaması başlatıldı. Savcılık annemin ölüm saati ve banka hareketleri konusunda ilgili yerlerle yazışma yaparak aradaki usulsüzlüğü, internet bankacılığı ile hırsızlığı tespit edip sanık hakkında nitelikli hırsızlık suçundan dava açmıştır." diye konuştu.