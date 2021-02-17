17 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas kara teslim oldu! 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas kara teslim oldu! 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Son dakika haberi... 'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Köy ve mezralardan oluşan 916 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.  ekipleri, önceliği hastaların bulunduğu köyler olmak üzere, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.02.2021
ABONE OL
Sivas kara teslim oldu! 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

'ta dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu.

Kar yağışı ile birlikte kent beyaz örtü ile kaplanırken, 'nda güzel görüntüler oluştu. Sabah saatlerinden itibaren kentte belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah işe gitmek için özel araçları ile yola çıkmak isteyen sürücüler güçlük yaşadı.


Kar yağışı köy ve mezra gibi küçük yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 916 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. ekipleri, önceliği hastaların bulunduğu köyler olmak üzere, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA