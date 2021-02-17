Sivas kara teslim oldu! 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kar yağışı ile birlikte kent beyaz örtü ile kaplanırken, Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Sabah saatlerinden itibaren kentte belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah işe gitmek için özel araçları ile yola çıkmak isteyen sürücüler güçlük yaşadı.