Kağıthane’de istinat duvarı çöktü, 4 araç enkaz altında kaldı

Gürültü sonrası dışarıya çıktığını ifade eden bir bina sakini, "Gece saat 01:30 sıralarında uyuyorduk ve baya şiddetli bir rüzgar sesi geldi. Ne olduğunu anlamadık, çatı falan uçtu sandık. Daha sonra komşular arayınca istinat duvarının çöktüğünü anladık ve hemen ekipleri aradık. İtfaiye ekipleri geldi ve mühendislerin inceleme yapacağını belirtti'' dedi.