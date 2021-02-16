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Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli |Uçak seferleri iptal edildi

'da hava muhalefeti nedeniyle bazı . Yapılan açıklamada bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan ve 'ya bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildiği duyuruldu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli |Uçak seferleri iptal edildi

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisi devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildi.

Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.

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