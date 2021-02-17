17 Şubat 2021, Çarşamba
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İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı!

Son dakika haberine göre; ’da yakasında sabah saatlerinde kar yağışı devam etti. Bostancı köprüsü, Kartal köprüsü otoban bağlantı yolu ve Ataşehir mevkiinde kar yağışının devam ettiği görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2021
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İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.

Sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ait kar küreme ekipleri teyakkuza geçti.

D100 Bostancı köprüsü, Kartal köprüsü otoban bağlantı yolu ve TEM otoyolu Ataşehir mevkiinde kar yağışının devam ettiği görüldü.

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