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İstanbul’da anne ve babanın kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabası! Mucize kurtuluş kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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İstanbul’da anne ve babanın kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabası! Mucize kurtuluş kamerada

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti.

Yokuşun sonunda akan trafikte mucize bir şekilde duran arabaya, şans eseri hiçbir sürücü çarpmadı. Araç durur durmaz içinden çocuğu çıkaran vatandaş, peşinden koşan babasına teslim ederken, anne olayın ardından sinir krizi geçirdi.

MUCİZE KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan mucize kurtuluş ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülere, otomobilin kaymaya başladığı, baba ve annenin peşinden koştuğu, durduğu ve içinden çocuğun çıkarıldığı anlar yansıdı.

SABAH SAATLERİNDE DE KAZA OLDU

Aynı rampada sabah saatlerinde de benzer kazalar yaşandı. 'nün yaptığı uyarılar sonrasında yağan kar sonucunda olayın yaşandığı rampa, günün ilk saatlerinden itibaren buz tuttu.

Buzlanan rampada ise aynı gün içerisinde birçok kaza yaşandı. Yaşanan kazalar güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da anne ve babanın kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabası! Mucize kurtuluş kamerada İSTANBUL’DA ANNE VE BABANIN KAYAN ARAÇTAKİ ÇOCUKLARINI KURTARMA ÇABASI! MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA

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