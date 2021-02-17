İstanbul’da anne ve babanın kayan araçtaki çocuklarını kurtarma çabası! Mucize kurtuluş kamerada

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeni ile buzlanan rampada, içinde 3 yaşında bir çocuğun olduğu otomobil kaymaya başladı. Babasının tüm çabaları sonuçsuz kalırken, içinde çocuğun olduğu otomobil yokuş aşağı süratle gitti.