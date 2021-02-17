Korkunç gerçek ortaya çıktı! Katil sevgiliye müebbet

'SEVGİLİSİNİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM'

Savcılık mütalaasının ardından Hatice Şimşek'in avukatları Gökhan Çınar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep ederken iki sanığında hapis cezası verilmesini istediler. Daha sonra söz alan Gökhan Çınar'ın avukatı ise Hatice Şemik'in ayağının kayarak düştüğünü düşündüklerini aksi bir delil olmadığını belirterek müvekkilinin beratını talep etti. Son sözü sorulan Gökhan Çınar ise "Sevdiğim insanı kaybetmeni üzüntüsün yaşıyorum. Hatice'yi o kadar çok seviyordum ki saçının teline bile zarar gelmesini istemiyordum, suçsuzum" dedi. Son sözlerin ardından mahkeme duruşmaya kısa bir süre ara verdi.