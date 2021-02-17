Korkunç gerçek ortaya çıktı! Katil sevgiliye müebbet
Antalya'da, "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü ortaya çıkan Gökhan Çınar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Katil zanlısı Gökhan Çınar'ın polisin eve geldiği sırada timsah gözyaşları dökmesi dikkat çekmişti.
Antalya'da, 2 Ağustos'ta polislere ağlayarak, "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü ortaya çıkan Gökhan Çınar'ın yargılanmasına devam edildi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Çınar SEGBİS (Görüntülü ve sesli bilişim sitemi) üzerinden duruşmaya katıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Ümran Çınar ile arkadaşı Süleyman Ağar ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek savcıdan mütalaasını vermesini istedi. Savcı tutuklu sanık Gökhan Çınar'ın kasten insan öldürmek suçundan cezalandırılmasını talep ederken diğer iki sanık Ümran Çınar ile arkadaşı Süleyman Ağar'ın beratını talep etti.
'SEVGİLİSİNİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM'
Savcılık mütalaasının ardından Hatice Şimşek'in avukatları Gökhan Çınar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep ederken iki sanığında hapis cezası verilmesini istediler. Daha sonra söz alan Gökhan Çınar'ın avukatı ise Hatice Şemik'in ayağının kayarak düştüğünü düşündüklerini aksi bir delil olmadığını belirterek müvekkilinin beratını talep etti. Son sözü sorulan Gökhan Çınar ise "Sevdiğim insanı kaybetmeni üzüntüsün yaşıyorum. Hatice'yi o kadar çok seviyordum ki saçının teline bile zarar gelmesini istemiyordum, suçsuzum" dedi. Son sözlerin ardından mahkeme duruşmaya kısa bir süre ara verdi.
HİÇBİR İNDİRİM UYGULAMADI
Verilen aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Yapılan yargılama sonunda Hatice Şimşek'i tasarlayarak öldürmek suçundan Gökhan Çınar'ı müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme başkanı sanığın pişmanlık duymadığına kanaat getirmeyerek hiçbir indirim yapmadığını açıkladı. Diğer iki sanık Ümran Çınar ile arkadaşı Süleyman Ağar'ın ise beraat ettiğini kaydederek mahkemeyi bitiğini bildirdi.
TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKMÜŞTÜ
Antalya'da 2 Ağustos tarihinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798 Sokak'taki evde saat 15.30 sıralarında polislere ağlayarak, "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Gökhan Çınar polisin eve geldiği sırada timsah gözyaşları dökmesi dikkat çekmişti.