İstanbul’da 10 yaşındaki Muhammed Türk bayrağının rüzgarda dolandığını görüp düzeltti

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntü sonrası konuşan babası Ömer Akan gururlandığını ifade ederek "Beni gerçekten çok gururlandırdı çünkü bu zamanda böyle dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkan çocukları yetiştirmek kolay değil. Allah böyle kimselerin sayısını artırsın" dedi. Oyununa ara vererek bayrağı üç defa düzelten Muhammed de "Bayrak bozulmuştu, yanına gittim bozuk görünce düzelttim. Bir iki kez düzelttim." dedi.