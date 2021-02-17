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Yunanistan'ın şiddet uyguladığı göçmenler donmaktan kurtarıldı

'ın telefon ve paralarını aldıktan sonra şiddet uygulayarak, 'ye sınır dışı etmeye çalıştığı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup düzensiz göçmeni Türk askerleri donmaktan kurtardı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Yunanistan'ın şiddet uyguladığı göçmenler donmaktan kurtarıldı

Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'ın sınır dışı ettiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmen bırakıldıkları bölgede Türk askerleri tarafından donmaktan kurtarıldı.

TÜRKİYE KURTARDI!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmaya karşı kurtarılarak Edirne'deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.

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