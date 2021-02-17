Son dakika: Ünlü iş adamı Demir Sabancı'ya ölüm tehdidi!

MAİL SAHİBİ TESPİT EDİLDİ

Demir Sabancı, şahsi kullandığı mail adresine önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından mail geldiğini kaydetti. Mail içeriğinde anlamsız cümleler bulunduğunu belirten Sabancı, mailleri dikkate almadığını fakat şahıs tarafından ısrarlı ve istikrarlı şekilde maillerin gelmeye devam ettiğini kaydetti. "Evin önünde bir kedi var. Kediye uzun uzun baktım, bu kedi yaşamamalı dedim. Kedi dün ölmüş" ifadelerinin de yer aldığı mailler nedeniyle huzursuz olduğunu beyan eden Sabancı'nın ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada Sabancı'ya gelen maillerin IP adresi tespit edildi ve 36 yaşındaki Kamil B.'ye ulaşıldı. Kamil B.'nin Sabancı'ya gönderdiği mailleri, aynı aileye mensup kişilere, ailesi ile birlikte desteklediği üniversiteye ait maillere toplu olarak gönderdiği ortaya çıktı. Kamil B., "mail adresi bana ait" değil dedi.