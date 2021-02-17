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Son dakika: Ünlü iş adamı Demir Sabancı'ya ölüm tehdidi!

haberine göre... 'nin 3. kuşak üyesi olan iş adamı 'nın kullandığı iş ve şahsi mail adresine ölüm tehditlerinin de yer aldığı 20 ayrı mail atan şahıs tespit edildi. Genç adamın 3 yıla kadar hapsi istendi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Son dakika: Ünlü iş adamı Demir Sabancı'ya ölüm tehdidi!

9 Ocak 1996'da terör örgütü DHKP-C militanları tarafından Sabancı Merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 'nın oğlu ünlü iş adamı , geçtiğimiz günlerde 'na suç duyurusunda bulundu.

MAİL SAHİBİ TESPİT EDİLDİ

Demir Sabancı, şahsi kullandığı mail adresine önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından mail geldiğini kaydetti. Mail içeriğinde anlamsız cümleler bulunduğunu belirten Sabancı, mailleri dikkate almadığını fakat şahıs tarafından ısrarlı ve istikrarlı şekilde maillerin gelmeye devam ettiğini kaydetti. "Evin önünde bir kedi var. Kediye uzun uzun baktım, bu kedi yaşamamalı dedim. Kedi dün ölmüş" ifadelerinin de yer aldığı mailler nedeniyle huzursuz olduğunu beyan eden Sabancı'nın ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada Sabancı'ya gelen maillerin IP adresi tespit edildi ve 36 yaşındaki .'ye ulaşıldı. Kamil B.'nin Sabancı'ya gönderdiği mailleri, aynı aileye mensup kişilere, ailesi ile birlikte desteklediği üniversiteye ait maillere toplu olarak gönderdiği ortaya çıktı. Kamil B., "mail adresi bana ait" değil dedi.

DAHA ÖNCEDE YARGILANMIŞ

Savcılık, şahsın daha önce 'nde başka bir vatandaşa karşı tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığını ve mahkemedeki savunmasında kullanmadığını beyan ettiği mail adresini kullandığını ikrar ettiğini ortaya çıkarttı. Savcılık, genç adamın gönderdiği mesajlarla kişilerin huzur ve sükununu bozduğu, yine mesaj içeriklerinde Sabancı'ya hitaben "Evin önünde bir kedi var. Kediye uzun uzun baktım, bu kedi yaşamamalı dedim. Kedi dün ölmüş" şeklinde tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürerek dava açtı.

TEHDİT EDEREK HUZURUNU KAÇIRIYOR

3 yıla kadar hapsi istenen Kamil B. hakkında düzenlenen iddianamede, Kamil B.'nin daha öncesinde tanımadığı ve tanışmadığı halde haricen edindiği müşteki Demir Sabancı'nın kullanımında bulunan ve dosya kapsamında tespit edilemeyen yöntemlerle edindiği mail adresine 06.04.2020 tarihi ila 15.04.2020 tarihleri arasında toplam 20 adet "", " Mektubu", "" başlıklarında mailler gönderdiği anlatıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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