Türkiye'nin ilk ve tek safari parkına yoğun ilgi

Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 4'üncü büyük olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 350 türden 7 bin 500 tane havyan bulunmaktadır. 2019 yılında Türkiye'de bir ilk olan Safari Parkı açtık. 350 dönüm üzerine kurulu olan Safari Park'ımızda özellikle birbirleriyle geçinebilen çift tırnaklı, geyik, ceylan, bizon, deve kuşu ve kanatlı türlerden oluşan bir pörtföy oluşturduk. Kapıdan ziyaretçilerimizi büyük bir otobüs alıyor ve ziyaretçilerimizi Safari Park'ta gezdiriyorlar. Safari Park'ta yaklaşık 50 türden 700 tane hayvanımız bulunmaktadır. Ziyaretçilerimizin önüne bu hayvanlardan hangileri çıkarsa görebiliyorlar. Artık uzaklarda aramalarına gerek yok. Afrika'ya gitmelerine gerek yok. Gaziantep Hayvanat Bahçesinde Safari Park'ımızı gelip görebilirler. Safari Park'ımızda çit örgü tellerin hepsini kaldırdık. Safari Park'ı gezen ziyaretçilerimiz bire bir hayvan ile çit olmadan hayvanın doğal ortamının içinde gibi uzaktan direk göz temasına geçebiliyorlar. Ziyaretçilerimiz arada hiçbir bağlantı olmadığından dolayı Safari Park'ı çok seviyorlar sanki doğal ortamında ormanlık alanda bütün hayvanları görebiliyorlar.