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Son dakika: İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli kar yağışı sürecek

Son dakika haberleri... Valiliği, bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışının beklendiği, bu nedenle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.02.2021
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Son dakika: İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli kar yağışı sürecek

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, havanın bugün ve yarın aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına 60-80 Km/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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