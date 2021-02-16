16 Şubat 2021, Salı
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Sahte kimlikle Türkiye'ye girmek isterken yakalandı

Son dakika haberleri... Kapıkule Sınır Kapısından sahte kimlikle giriş yapmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.02.2021
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Sahte kimlikle Türkiye'ye girmek isterken yakalandı

Edirne'de bir suç kaydından aranan şüpheli, Kapıkule Sınır Kapısından sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı.

Türkiye'ye sahte kimlikle giriş yapmak isteyen M.D'nin güvenlik bilgi taramasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

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