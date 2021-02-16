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Kar ulaşımı aksattı! Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Son dakika haberine göre; 'da zaman zaman etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. mevkiinde etkili olan kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler D-100 Karayoluna girmek isteyince Organize Sanayi bölgesinde bulunan kavşakta trafik kilitlendi.

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Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Kar ulaşımı aksattı! Şekerpınar'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

'da zaman zaman tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'na ilerlemeyince kavşağını kullanarak D-100 Karayoluna girmek isteyen sürücüler bu kez bölgesinde bulunan kavşağı kilitledi.

Bölgede TIR'lar ve otomobillerden oluşan kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Oluşan araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

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Sürücülerden Muharrem Büyükçakır "Yaklaşık olarak iki saat oldu. Hala gişelerdeyiz gördüğünüz gibi. Kar yağdığında bu rezilliği hep yaşıyoruz. Dün gerçi bu kadar yoktu ama bugün çok fena. Önlem alınmamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Ben dağıtım işi yapıyorum. Şu anda 16 tane işim var ve daha hiç dağıtamadım. Trafik 15 dakikadır hiç ilerlemedi" dedi.

Başka bir sürücü ise, "40 dakika oldu, 40 dakikadır bekliyorum. Otobandan çıktım buraya kadar 40 dakika sürdü herhâlde." diye konuştu.

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