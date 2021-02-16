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Polisten iç ısıtan hareket: Vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı!

Türkiye'nin pek çok noktasında etkili olan yağışı vatandaşları sokağa döktü. Karla doyasıya eğlenen vatandaşlar aynı zamanda yaratıcılıklarını da konuşturdu. Ancak 'de çekilen bir görüntü diğerlerinden farklıydı. Bir polis memurunun görevli olduğu basın anıtı mevkisinde karla kaplı yola 'Önce Vatan' yazması büyük beğeni aldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Polisten iç ısıtan hareket: Vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı!

'i dün akşam saatlerinde etkisi altına alan yağışında basın anıtı mevkinde görevli bir polis memurunun, ayaklarıyla beyaz örtüye 'Önce Vatan' yazdığı sosyal medya paylaşımlarında rekor kırdı.

Polisten iç ısıtan hareket: Vatan sevgisini karla kaplı yola yazdı! POLİSTEN İÇ ISITAN HAREKET: VATAN SEVGİSİNİ KARLA KAPLI YOLA YAZDI!

Uzun süre sonra şehri etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte çocuklar da evlerinin bahçelerine çıkarak kar topu oynadı. Gece karla karışık tipi şeklinde seyreden kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybetti. beyaz örtü ile görsel güzellik oluşturdu.




Öte yandan Kırşehir İl Özel İdaresi kaynakları, Kırşehir genelinde kapalı köy ve ilçe yolunun bulunmadığını belirtti. İl Özel İdaresi 6 ilçede bir merkezde 53 personel 31 araçla etkin kar çalışmasını sürdürüyor. ekipleri ise şehir merkezinde buzlanma olmaması için çalışmalarını gece itibari ile devam ettiriyor.

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