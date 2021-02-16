Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu: Fiyatlar bir anda arttı
Çanakkale'de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Az sayıdaki balıkların fiyatları da yükseldi. Balıkçılar yaşanan olaya ilişkin “Meteorolojiye göre birkaç gün sonra havalar düzelecek. Ancak hafta sonundan bu yana tezgahlara koyacak balığı zor bulduk” ifadelerini kullandı.
Hafta sonundan beri etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı ile fırtınadan dolayı balıkçılar denize açılamadı. Balık Hali'ndeki pek çok dükkanın ise kapalı olduğu dikkat çekti. Açık olan çok az sayıdaki tezgahta bulunan balıkların da fiyatları arttı.
İŞTE YENİ FİYATLAR
Hamsi 50
SARDALYA 30
SOMON 90
TEKİR 50
KARİDES 60
LEVREK 70
ÇİPURA 50
'BALIK AZ ÇIKTI'
Çanakkale'de etkili olan kötü hava şartları nedeniyle pek çok balıkçının denize açılamadığını söyleyen Balık Hali esnafı Doğan Uyar, "Balık az çıktı. Balıkçılar denize açılamadı. Bunun için tezgahlar boş kalınca az sayıdaki balığın da fiyatı yükseldi" dedi. Bölgede kar fırtınası yaşandığını hatırlatan bir diğer esnaf Onur Öget, "Meteorolojiye göre birkaç gün sonra havalar düzelecek. Ancak hafta sonundan bu yana tezgahlara koyacak balığı zor bulduk"diye konuştu.