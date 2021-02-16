Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu: Fiyatlar bir anda arttı

ÇİPURA 50

'BALIK AZ ÇIKTI'

Çanakkale'de etkili olan kötü hava şartları nedeniyle pek çok balıkçının denize açılamadığını söyleyen Balık Hali esnafı Doğan Uyar, "Balık az çıktı. Balıkçılar denize açılamadı. Bunun için tezgahlar boş kalınca az sayıdaki balığın da fiyatı yükseldi" dedi. Bölgede kar fırtınası yaşandığını hatırlatan bir diğer esnaf Onur Öget, "Meteorolojiye göre birkaç gün sonra havalar düzelecek. Ancak hafta sonundan bu yana tezgahlara koyacak balığı zor bulduk"diye konuştu.