Son dakika: Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili davada flaş gelişme!

Ankara'da Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda 10 Aralık'ta şırıngalı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçmasıyla hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.





Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili okul müdürü ve sınıf öğretmenin de arasında bulunduğu 6 kamu görevlisi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.