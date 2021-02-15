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Son dakika: Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili davada flaş gelişme!

Son dakika haberi... Ankara'da ilkokul öğrencisi 'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili okul müdürü ve sınıf öğretmenin de arasında bulunduğu 6 kamu görevlisi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Son dakika: Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili davada flaş gelişme!

Ankara'da Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda 10 Aralık'ta şırıngalı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçmasıyla hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.



Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili okul müdürü ve sınıf öğretmenin de arasında bulunduğu 6 kamu görevlisi hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şırınga çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert Yağız Köksalın son görüntüleri ortaya çıktı ŞIRINGA ÇİKOLATA YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDEN MERT YAĞIZ KÖKSAL'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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