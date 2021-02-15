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Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte son durum

Son dakika haberine göreİ stanbul’da etkili olan kar yağışının yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik yoğunluğu oluştu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte son durum

İstanbul'da etkili olan kar yağışının yanı sıra Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika: İstanbulda trafikte son durum ne? İşte İstanbul trafiğinde şu an SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM NE? İŞTE İSTANBUL TRAFİĞİNDE ŞU AN

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Kar nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00' da itibariyle yüzde 44'ü gördü.

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