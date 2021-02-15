15 Şubat 2021, Pazartesi
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Mersin’de sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler

ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, gözleri oyulmuş, sopayla dövüldüğü tahmin edilen sokak köpeği, tedaviye alındı. Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeğe dövüp işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Mersin’de sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdüler

İlçeye bağlı 'nde vatandaşlar, acılar içinde kıvranan sokak köpeğiyle karşılaştı. Gözleri oyulan ve sopayla dövüldüğü tahmin edilen köpeğe ilk müdahaleyi mahalleli yaptı.

Başından, gözünden ve bacaklarından yaralanan, aşırı kan kaybeden köpeğe tampon uygulayan mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine mahalleye giden Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilisi, hayvanı teslim aldı. Yaralı köpek, veterinerine teslim edildi.

Duruma tepki gösteren mahalleli, köpeğe dövüp işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

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