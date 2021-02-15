15 Şubat 2021, Pazartesi
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Afyonkarahisar’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... ’da merkez üssü Duman köyü olan yerde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2021
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Afyonkarahisar’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi Duman köyünde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 kilometre derinliğindeki deprem gece yarısı 00.08 'de meydana geldi.

Dinar ilçesinde de hissedilen deprem sonrası merkez üssü Duman köyünde herhangi can yada mal kaybı yaşanmazken, deprem sorası köy halkı panik yaşadı. Köyde bazı vatandaşlar sokağa çıkarak bir süre evlerine girmedi.

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