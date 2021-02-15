Manisa'da ailesini yok eden Hüseyin’in evlatlık olduğu ortaya çıktı

Çarıktekke Mahallesi Muhtarı Mustafa Çetin (45) de, "Jandarma haber verdi, olay yerine gittim. Hüseyin Ö., av tüfeğini pencereden attı, teslim oldu. Şüpheli, psikolojik tedavi görüyordu. İyi bir aileydi. Hüseyin Ö.'nün pek arkadaşı yoktu. Çok üzgünüz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Zeki Karakoç (41) ise "Şüpheli, mahallemizde büyüdü. Son 6 yıldır tedavi görüyordu, üzgünüz" diye ifade etti.