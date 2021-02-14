SON DAKİKA! Çanakkale'de yüz yüze eğitime kar engeli

YÜZYÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale Valiliği yüz yüze eğitime kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildiğini açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İlimizde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle ; İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için, 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.