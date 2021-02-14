SON DAKİKA! Çanakkale'de yüz yüze eğitime kar engeli
Son dakika haberine göre; Zonguldak'ın ardından Çanakkale'de de kar yağışı nedeniyle okullarda pazartesi günü yüz yüze eğitim yapılamayacak. Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden açıklama geldi.
Çanakkale'de dün akşamdan buyana etkili olan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. Çanakkale-Bursa karayolunun, Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı mevkiinde yolda biriken kar nedeniyle özellikle zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar ilerleyemedi.
Yolda kalan bazı sürücüler, araçlarının lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Bazı sürücülerin yardımına ise diğer araçların sürücüleri çekme halatı bağlayarak yetişti.
Karayolları ekipleri ise, Çanakkale'den Biga ilçesine kadar karayolunda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Ayrıca, Çanakkale-Biga karayolu, yoğun tipi nedeniyle 13.00-16.00 saatleri arasında TIR'lara kapatıldı. TIR'lar, bu süre içerisinde uygun noktalarda bekletiliyor.
İzmir'den Romanya'ya gitmekte olan ve yolda kalan TIR sürücüsü Garip Bedir, "Kazdağları'nda başladı kar yağışı. Oralara kadar pek bir şey yoktu, Ayvacık'ta biraz daha fazlalaştı. Buralar da baya kötüleşmiş. Yağışlı, karlı ve buzlu havalarda ağır vasıta araçların en büyük sıkıntısı bu. Arkadaki araçlarda yol durumu nedeniyle gidemiyorlar. Ortam böyle olunca ben de kaldım. Şimdi mecburen zincir takıyorum."
YÜZYÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Çanakkale Valiliği yüz yüze eğitime kar yağışı nedeniyle bir gün ara verildiğini açıkladı.
Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
İlimizde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle ; İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için, 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
Yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ZONGULDAK'TA DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.