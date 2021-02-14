14 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

Son dakika haberleri... 'da etkili olması beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı, 'nda saat 03.00 itibarı ile etkisini arttırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2021
ABONE OL
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

tarafından günlerdir uyarıları yapılan ve 'da etkili olması beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Kar yağışı, 'nda ise saat 03.00 itibari ile etkisinin iyice arttırdı.

ve 'da etkisini iyice arttıran kar yağışında yerler yavaş yavaş kar tutmaya başlarken, arabaların üzeri ise bembeyaz bir kar örtüsüne büründü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA