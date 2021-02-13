Sariye Çetin cinayetinde karar! 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 2009 yılında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. 1'i resmi nikahlı 2 eşli ve 12 çocuklu Abdullah Çetin (62), Çağdaş Yaşam Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'ndan (YİBO) mezun olan ve okulun kız futbol takımında oynayan kızı Sariye Çetin'i, komşusu olan akrabasının oğluyla evlendirmek istedi. Sariye Çetin, bu evliliğe karşı çıktı. Tüm itirazlarına rağmen ailesini ikna edemeyen Sariye, kına gecesi yapılırken evinden kaçtı. Yakınlarının bir süre aradığı Sariye, Yüksekova'da tanıdıklarının evinde bulundu. Yeniden babaevine getirilen Sariye, kısa süre sonra ortadan kayboldu. Sariye'nin kaybolmasından birkaç gün geçtikten sonra ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında, Sariye'nın izine rastlanılamadı.





'AİLESİ ÖLDÜRÜP, GÖLETE ATTI' İHBARI GELDİ

Çalışmalar sürerken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar geldi. '155 Polis İmdat' hattını arayan kimliği belirsiz kişi, Sariye'nin, kendisini zorla evlendirmek isteyen ailesi tarafından kına gecesi kaçtığı için bulunup, öldürüldüğü ve cesedinin de Merzan Mahallesi'ndeki Sülük Göleti'ne atıldığı iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Van'dan da gelen arama- kurtarma ve polis ekipleri, Sülük Göleti'nde Sariye'nin cansız bedeninin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen Sariye'ye ait bir ize burada da rastlanılamadı.