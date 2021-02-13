13 Şubat 2021, Cumartesi
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Çorum’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

'da dün gece saatlerinde merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada (39) ile (35) yaşamını yitirdi, Fatih Ş. ise yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Çorum’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan , ve Fatih Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, 'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İrfan Çelik ve Muharrem Kılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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