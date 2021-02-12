Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 09.30 Kadıköy-Bursa, 08.30 Kadıköy-Bursa, 07.45 Kabataş-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.





BUDO ise iptal olan seferlerini internet sitesinden şöyle duyurdu: 07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)