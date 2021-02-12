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Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Son dakika haberine göre Marmara Bölgesi'nde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Deniz Otobüsleri (İDO) ve Deniz Otobüslerinin () bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler ve saatleri...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 09.30 Kadıköy-Bursa, 08.30 Kadıköy-Bursa, 07.45 Kabataş-Bursa seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.



BUDO ise iptal olan seferlerini internet sitesinden şöyle duyurdu: 07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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