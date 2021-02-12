CHP'li belediyede ruhsat skandalı! Kaçak daire kanser yaptı

SAĞLIĞINDAN OLDU

Güldeste Boztaş'ın hukuk mücadelesi devam ederken, talihsiz kadın yaşadığı sıkıntılı ve stresli süreç nedeniyle sağlığından da oldu. Bayraklı Belediyesi'nin bu daireye nasıl ruhsat verdiğini anlayamadığını söyleyen Boztaş, "Yeni bir ev sahibi olabilmek için 6 yıl önce müteahhit ile anlaştık. Ancak ev sahibiyken kiracı konumuna düştüm. Bu süreç beni çok yıprattı.

Hakkımı hukuki yollardan arıyorum. Dava sürüyor.

Bu sıkıntılar nedeniyle sağlığımdan oldum. Kansere yakalandım. Bağırsak kanseri nedeniyle 2.5 aydır kemoterapi görüyorum" diye konuştu.