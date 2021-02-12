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CHP'li belediyede ruhsat skandalı! Kaçak daire kanser yaptı

'de CHP'li Belediyesi'nin ruhsat verdiği ve vatandaşa 1+1 olması gerekirken 2+1 olarak satılmak istenen daire skandallar zincirini peş peşe getirdi. Ancak kaçak daireyi teslim almadı. Bunun üzerine yaşananlar onu hem sağlığından hem de zamanından etti.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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CHP'li belediyede ruhsat skandalı! Kaçak daire kanser yaptı

Edinilen bilgiye göre, Boztaş avukatı aracılığıyla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Ev sahibi iken kiracı konumuna düşen , bu süreçte sağlığından da oldu, kansere yakalandı.

İZMİR'DE KAÇAK DAİRE SKANDALI

İzmir'in ilçesinde iddiaya göre müteahhitin yaptığı binadaki kaçak daire mahkemelik oldu. Bayraklı 'nde yaşayan 2 çocuk annesi Güldeste Boztaş (46) iki kardeşi ve Boztaş ile birlikte 2015 yılında kat karşılığında müteahhit ile anlaştı.

3 KATLI BİNA YAPILDI

Sarıcan, Boztaş ve kardeşlerine zemin kattan bir, birinci kattan iki daire olmak üzere toplam 3 daire vermeyi taahhüt etti. Eski bina yıkılırken yerine 3 katlı 6 daireli yeni bir bina yapıldı. Arsa sahipleri ile müteahhit arasında noterde yapılan sözleşmeye göre 1 yıl içinde inşaat başlayacak, 15 ay içinde daireler teslim edilecekti.

GARAJI DAHİL EDİP YASA DIŞI SALON YAPTI!

Ancak müteahhit 2018'de Eylül ayında teslim etmesi gereken daireleri zamanında bitiremedi. İnşaat geç de olsa bittikten sonra müteahhit Güldeste Boztaş'ın kardeşlerine 2+1 daireleri teslim etti. Ancak zemin kattaki 1+1 daireye imara aykırı şekilde garajı dahil edip yasa dışı olarak salon yaptı. 1+1 daireyi bu şekilde 2+1 daireye çeviren müteahhit kaçak olarak teslim etmek istedi.

DAİREYİ TESLİM ALMADI

Ancak Boztaş kaçak daireyi teslim almadı. Boztaş avukatı aracılığıyla . Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

SAĞLIĞINDAN OLDU

Güldeste Boztaş'ın hukuk mücadelesi devam ederken, talihsiz kadın yaşadığı sıkıntılı ve stresli süreç nedeniyle sağlığından da oldu. 'nin bu daireye nasıl ruhsat verdiğini anlayamadığını söyleyen Boztaş, "Yeni bir ev sahibi olabilmek için 6 yıl önce müteahhit ile anlaştık. Ancak ev sahibiyken kiracı konumuna düştüm. Bu süreç beni çok yıprattı.
Hakkımı hukuki yollardan arıyorum. Dava sürüyor.

Bu sıkıntılar nedeniyle sağlığımdan oldum. Kansere yakalandım. nedeniyle 2.5 aydır kemoterapi görüyorum" diye konuştu.

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