Kar İstanbul'u esir alacak! Uzmanlardan 'kısıtlama uzatılsın' açıklaması
12 Şubat 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bırakırken, birçok il için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Uzmanlar kar yağışı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının 2 gün daha uzatılması fikrinde.
İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oluyor. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların düştüğü kentte, kar yağışı başladı.
Anadolu Yakası'nda Kartal'ın üst kesimlerinde, Sancaktepe ve Maltepe'de, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece'de aralıklı olarak sulu kar ve kar yağışı etkili oluyor.
Kentte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu tarafında da yoğun sis oluştu.
İstanbul'da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı:
Bugün parçalı bulutlu en düşük 2 en yüksek 4 derece
Cumartesi bulutlu en düşük eksi 2 en yüksek 4 derece
Pazar kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 0 derece
Pazartesi kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 2 derece
Salı kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece
Çarşamba kar yağışlı en düşük -3 en yüksek 1 derece
Perşembe kar yağışlı en düşük -2 en yüksek 1 derece
Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
"KISITLAMA UZATILMALI"
Uzmanlardan ise flaş uyarılar gelmeye devam ediyor. Milliyet'in haberine göre, İstanbul'u vurup geçecek kar yağışı hakkında konuşan isimler, sokağa çıkma kısıtlamasının pazartesi ve salı gününe kadar uzatılması gerektiği fikrinde.
MERKEZ'DE 5-10 SANTİM
Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar akşam saatlerinde yağacak karın pazartesi ve salı günü daha kuvvetli olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:
2 GÜN DAHA KARANTİNA
"Çarşamba günü bizim üzerimizdeki sistemden kopuyor. Buna CUT-OFF diyoruz. Böyle olunca çarşambadan sonra sistemin beslenmesi duruyor. İstanbul'da karın bir metreyi geçeceğini söyleyemeyiz, nereden çıkarıyorlar. İstanbul'un merkezinde iç kesiminde olmaz. Yoğun kar yağışı İstanbul'un Ömerli, Darlık gibi yüksek yerlerinde daha fazla tutar. İstanbul'un içerisinde 5-10 santim olacaksa, bu yüksek yerlerde 1 metreyi bulabilir. O zaman bu kar yavaş yavaş eriyeceği için barajlara büyük etkisi olacaktır. Pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı."
Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkkale, Muğla, Erzurum, Muş, Bingöl Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Antalya, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 90km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatıdan yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İstanbul'da beklenen kar yağışı Beylikdüzü'nde başladı.
İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yağmurlu, zamanla kuzeybatısının yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu bölge genelinin yağmurlu akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu