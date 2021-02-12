13 Şubat 2021, Cumartesi
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Kamil İkinci ile hemşire eşi Zeynep İkinci'nin sır ölümü!

Son dakika haberine göre; 'un ilçesinde aynı hastanede görevli özel güvenlik görevlisi ile hemşire eşi , evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2021
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Kamil İkinci ile hemşire eşi Zeynep İkinci'nin sır ölümü!

Olay, ilçenin Hurmalık Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Çaykara'da, 'nde özel güvenlik görevlisi olan (35) ile aynı hastanede hemşire olan eşi mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi.

İkinci çiftçinin yakınları geldikleri sitede çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemenin ardından İkinci çiftinin cansız bedenleri, otopsi için 'na kaldırıldı.



Kamil İkinci'nin, tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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