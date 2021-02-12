13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Fırtınadan kaçan gemiler Sinop’a sığındı

Son dakika: Fırtınadan kaçan gemiler Sinop’a sığındı

Son dakika haberine göre ’de yaşanan fırtınadan kaçan gemiler ’un doğal limanına demirleyerek burada beklemeye başladı. Balıkçı tekneleri de denize açılmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Fırtınadan kaçan gemiler Sinop’a sığındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan uyarıda belirtildiği üzere bugün öğle saatlerinde itibaren rüzgar şiddetini artırdı. İnebolu-Ordu arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), Sinop-Bafra arasında 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına öngörülüyordu.


Tahminlerin gerçekleşmesiyle birlikte yaşanan fırtına uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler ve balıkçı teknelerini zor durumda bıraktı. Fırtınadan kaçınmak isteyen gemiler oluşabilecek dev dalgalara karşın Sinop'un doğal limanında beklemeyi tercih etti. Balıkçı tekneleri de denize açılmadı.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA