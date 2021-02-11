Niğde’de iş insanın sıfır aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı

Aracının opak boyalı ancak arka sol kapının kristal boyalı olduğunu belirterek firmadan zararın karşılanmasını talep eden Kaplan, şunları söyledi:

"Firmanın Türkiye temsilcisine ulaştık, onlar, bir şey yapamayacaklarını söyledi. Temsilci, basamak yapalım, kapıyı boyayalım, 3 bakımını bedava yapalım gibi basit şeyler önerdi ama ben de zararımın karşılanmasını istiyorum. İkinci el araç alacak olsam bile araçta değişen parça olup olmadığına dikkat ederim. Ayrıca devlet, ikinci araç alım satımlarında garanti verilmesini istiyor. Kaldı ki araçta değişen parça olduğu zaman fiyat farkı oluyor. Bu kadar pahalı bir araçta da ciddi fiyat farkı çıkıyor. Sıfır araba alırken de ekspertiz mi yaptırmalıyız, garanti mi almalıyız?"