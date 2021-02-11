Batman'da başıboş inek ve yavrusuna baktı! 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı

Müstakim Demir de hayvanları bulduktan sonra çevre köylere haber verdiklerini ve sosyal medyadan durumu paylaştıklarını dile getirerek, "Sosyal medyadan inek ve yavrusunu bulduğumuzu belirterek, babamın telefon numarasını bıraktım. Daha sonra Davut amca aradı ve ineğin komşularının olduğunu söyledi. Oğlunun İstanbul'da olduğunu, köye gelemeyeceğini söyleyince biz de 12 kilometre yol gidip ineği ve yavrusunu Saadet teyzeye teslim ettik. Çok mutluyuz" diye konuştu.