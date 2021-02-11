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Batman'da başıboş inek ve yavrusuna baktı! 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı

ilçesi kırsalında , başıboş bulduğu inek ve yavrusunu, kurt saldırısına karşı ahırına götürerek, beslemeye başladı. Sosyal medyadan durumu paylaşan Demir, sahibinin ortaya çıkmasıyla inek ve yavrusunu 'e (80) 12 kilometre yol katederek, teslim etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Batman'da başıboş inek ve yavrusuna baktı! 12 kilometre yol gidip Saadet nineye ulaştırdı

ilçesine bağlı Arıca köyünde yaşayan , kırsalda başıboş dolaşan inek ve yavrusunu fark etti. Bir süre sahiplerinin ortaya çıkmasını bekleyen Demir, kimse gelmeyince kurt saldırısına karşı hayvanları ahırına götürdü.

İnek ve yavrusunu burada beslemeye başlayan Demir, ilçenin sosyal medya hesabı aracılığıyla durumu paylaştı. İnek ve yavrusunun sahibi, 3 gün sonra ortaya çıktı. 'in oğlu 'da olduğu için annesinin sahibi olduğu hayvanları almaya gidemeyince Demir, 12 kilometre yol katedip, yaşlı kadına ulaştırdı.

'ÇOK SEVİNÇLİYİM'

Saadet Şimşek, inek ve yavrusundan umudunu kestiğini belirterek, "Resimlerini paylaşmışlar. Benim komşum ineği görüp bize haber verdi. Fotoğraflarda ineğin benim olduğunu gördüm. Ona kavuştum, çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakan Demir ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Müstakim Demir de hayvanları bulduktan sonra çevre köylere haber verdiklerini ve sosyal medyadan durumu paylaştıklarını dile getirerek, "Sosyal medyadan inek ve yavrusunu bulduğumuzu belirterek, babamın telefon numarasını bıraktım. Daha sonra Davut amca aradı ve ineğin komşularının olduğunu söyledi. Oğlunun İstanbul'da olduğunu, köye gelemeyeceğini söyleyince biz de 12 kilometre yol gidip ineği ve yavrusunu Saadet teyzeye teslim ettik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

İlanı gören de "Saadet teyzenin oğlu İstanbul'a gittiğinden dolayı kendisi gidemiyordu. Durumu, ineği bulan Demir ailesine bildirince 12 kilometre yol katedip inekleri sahibine teslim ettiler. Bu güzel bir örnek ve 'İnsanlık ölmemiş' dedirten bir davranış. Allah, Demir ailesinden razı olsun" dedi.

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