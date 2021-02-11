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Ordu’da katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

ilçesindeki katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. Bebeğin cesedi, otopsi için morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Ordu’da katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

ilçesine bağlı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının bölgede yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için morguna kaldırıldı.

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