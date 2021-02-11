Ordu’da katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
Ünye ilçesindeki katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. Bebeğin cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YAŞAM DHA
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OTOPSİ YAPILACAK
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının bölgede yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.