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Afyonkarahisar'da otomobili dağlık alanda bulunan Barış 12 gündür kayıp

ilçesinde ailesini ziyarete gelen 28 yaşındaki , 12 gün önce ortadan kayboldu. Aracı dağlık alanda park halinde bulunan Barış Çağlar'ı arama çalışmaları sürüyor.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Afyonkarahisar'da otomobili dağlık alanda bulunan Barış 12 gündür kayıp

'da oturan evli ve 2 çocuk babası , baba evini ziyarete geldiği 'da 31 Ocak Pazar günü ortadan kayboldu. Bir daha kendisinden haber alamayan yakınları, Barış Çağlar için kayıp başvurusunda bulundu.

OTOMOBİLİ YOL ÜZERİNDE BULUNDU

ve 'na bağlı ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. ve yolu üzerindeki dağlık alanda yapılan aramalarda, Barış Çağlar'ın otomobili yol üzerinde bulundu.

İZİ SÜRÜLÜYOR

Barış Çağlar için iz takip ve kadavra köpekleri eşliğinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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